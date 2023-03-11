Воробьёв сравнил голы Капленко и Глушакова

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв сказал, чей гол лучше: его одноклубника Кирилла Капленко в матче «Сочи» - «Оренбург» (0:4) или Дениса Глушакова в матче 2016 года «Спартак» - «Амкар» (1:0).

«Конечно, Кирилла. Гол Глушакова - история, главное, что происходит в настоящее время. Так что предпочтение по красоте отдаю нашему самому быстрому игроку команды», - приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Гол Капленко помог «Оренбургу» обеспечить себе более выгодную позицию перед «Сочи» в турнирной таблице национального российского чемпионата – теперь вчерашняя команда гостей (седьмое место) обгоняет вчерашнюю команду хозяев (восьмое место) по дополнительным показателям.