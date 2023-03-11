«Оренбург» повторил рекорд своей самой крупной победы в РПЛ

Девятнадцатый тур российского чемпионата начался с домашней катастрофы «Сочи» с очень неуверенно выступавшим доселе в гостях «Оренбургом». Команда Курбана Бердыева пропустила четыре безответных мяча. Для Бердыева это было повторением самого крупного поражения в чемпионате России.

Но и «Оренбург» также повторил свой рекорд самой крупной победы в российской Премьер-лиге, а если говорить о гостевых победах, то этот успех - абсолютно рекордный в истории «Оренбурга». В следующем туре российского чемпионата «Оренбург» примет дома московский «Спартак», это случится восемнадцатого марта.