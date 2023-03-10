Воробьёв – о поле в Сочи: «Песка много было, поле вырывается»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал качество поля на стадионе в Сочи.

Футболист сказал, что никаких проблем с ногой сейчас у него нет, однако во время поединка с «Сочи» (4:0) у него сводило мышцы. Сам спортсмен связал это с неоднозначным качеством травяного покрытия.

«Потерпел 15 минут и попросил замену, чтобы свежие игроки вышли и помогли команде, что они и сделали», - приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Что именно происходит с футбольными полями в южной части страны Воробьёв, признался, предположить не может.

«Здесь песка много было, поле вырывается. Вопрос агрономам, что они делают с ним. Наверное, по какой-то схеме готовят», - добавил 25-летний игрок.