«Сочи» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн

В 19-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Оренбург
Доступ после регистрации
Протокол игры
Джанаев Сослан•Терехов Сергей•Дркушич Ваня•Мещанинов Артём•Заика Кирилл•Макарчук Артём•Нобоа Кристиан•Цаллагов Ибрагим•Юсупов Артур•Мелкадзе Георгий•Сарвели Владислав
Сысуев Николай•Эктов Александр•Перес Матиас•Стаматов Матео•Гойкович Ренато•Вера Лукас Габриэль•Башич Иван•Ковалёв Юрий•Капленко Кирилл•Мансилья Брайан Эсекиэль•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
10 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).
Бан пользователя