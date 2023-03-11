Стрепетов высказался после поражения «Сочи» от «Оренбурга»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал крупное поражение «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:4).

«После матча с ЦСКА у игроков осталась эйфория. Первый тайм ничего не предвещал плохого для хозяев. Они переигрывали «Оренбург». Но первый же удар соперника перед перерывом обернулся голом. Гол обескуражил команду Бердыева», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

После второго пропущенного гола «Сочи» пошел ва-банк и оставил за спиной много свободных зон, чем удачно воспользовался «Оренбург», добавил эксперт.

После 19 туров подопечные Курбана Бердыева занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.