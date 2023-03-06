Алдонин: «Народ не принимает Fan ID, систему можно доработать»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о снижении посещаемости матчей РПЛ на фоне введения Fan ID.

По мнению эксперта, болельщики не принимают Fan ID, поэтому данную систему необходимо доработать, чтобы она устраивала все стороны.

«Как спортсменам, так и болельщикам, эта ситуация не нравится. Ненормально, что на стадионы, которые являются наследниками чемпионата мира с 30-тысячной вместимостью, ходят три тысячи человек», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Напомним, в прошедшие выходные состоялись матчи 18-го тура РПЛ, который открыл весеннюю часть чемпионата. После прошедших матчей лидер турнира «Зенит», уверенно обыгравший «Пари НН» (3:0), увеличил отрыв от второго «Спартака» до восьми очков.