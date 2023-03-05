Сёмин поздравил Бердыева с победой над ЦСКА

Знаменитый футбольный тренер Юрий Сёмин поздравил своего коллегу по цеху в лице Курбана Бердыева с уверенной победой в РПЛ. Напомним, что воскресным вечером «Сочи» Бердыева уверенно разобрался с ЦСКА – 2:0. Это был первый матч для тренера в чемпионате России с 2019 года.

«Поздравляю Бердыева с возвращением и победой, «Сочи» в этой игре действовал в его фирменном стиле. Команды Бекиевича хорошо организованны и дисциплинированы. Он ставит игру, которая даёт результат», - рассказал Сёмин «РИА Новости Спорт».

Ранее форвард сочинцев Георгий Мелкадзе рассказал, что именно отличает нынешнего наставника «Сочи» от других тренеров.