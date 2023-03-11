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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела нахваливает Личку после победы «Оренбурга» над «Сочи»

11 Марта 2023 • 06:56 Комментировать
Сочи
0:4
Оренбург
окончен

Девятнадцатый тур российского чемпионата начался с домашней катастрофы «Сочи» с очень неуверенно выступавшим доселе в гостях «Оренбургом». Команда Курбана Бердыева пропустила четыре безответных мяча. Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела считает произошедшее большим успехом Марцела Лички, он не сомневается в том, что тренер вскоре получит приглашение из большого клуба.

- Марцел — молодец, что играет в такой смелый футбол. Думаю, его позовут большие клубы России. И он будет в них работать. Почему нет? Он хороший парень, - цитирует слова Петржелы «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Оренбург Марцел Личка
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