Петржела нахваливает Личку после победы «Оренбурга» над «Сочи»

Девятнадцатый тур российского чемпионата начался с домашней катастрофы «Сочи» с очень неуверенно выступавшим доселе в гостях «Оренбургом». Команда Курбана Бердыева пропустила четыре безответных мяча. Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела считает произошедшее большим успехом Марцела Лички, он не сомневается в том, что тренер вскоре получит приглашение из большого клуба.

- Марцел — молодец, что играет в такой смелый футбол. Думаю, его позовут большие клубы России. И он будет в них работать. Почему нет? Он хороший парень, - цитирует слова Петржелы «РБ Спорт».