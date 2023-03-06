Агент: «Выступление Марина за сборную России невозможно»

Хосе Луис Родригес Чавес, агент коста-риканского полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина, высказался о возможной игре своего клиента за сборную России.

Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Андреев сообщил, что латиноамериканские легионеры не против выступать за национальную команду нашей страны.

«В случае с Джимми выступление за сборную России невозможно. Он уже провёл несколько игр в составе сборной Коста-Рики. О желании игрока даже говорить бессмысленно», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Марин перешёл в «Оренбург» прошлым летом. В футболке российского клуба вингер успел провести 17 матчей, забить шесть голов и отдать пять результативных передач.