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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Выступление Марина за сборную России невозможно»

06 Марта 2023 • 15:41 Комментировать
Сочи
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Оренбург
10.03 19:00

Хосе Луис Родригес Чавес, агент коста-риканского полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина, высказался о возможной игре своего клиента за сборную России.  

Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Андреев сообщил, что латиноамериканские легионеры не против выступать за национальную команду нашей страны.

«В случае с Джимми выступление за сборную России невозможно. Он уже провёл несколько игр в составе сборной Коста-Рики. О желании игрока даже говорить бессмысленно», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Марин перешёл в «Оренбург» прошлым летом. В футболке российского клуба вингер успел провести 17 матчей, забить шесть голов и отдать пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Оренбург Джимми Марин
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