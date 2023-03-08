В «Оренбурге» сообщили, что Ондуа находится в шорт-листе клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа.

«На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе», — приводит слова Андреева Sport24.

Функционер добавил, что если летом «Оренбургу» будет необходим футболист на позицию в центре поля, то клуб рассмотрит Ондуа.

Ранее 27-летний камерунец, который является воспитанником «Локомотива», заявил, что не проходит в состав «Ганновера» из-за наличия российского паспорта.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие лишь в двух матчах за «Ганновер» и не отметился голевыми действиями.