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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин — об РПЛ: «Качество игры пока на низком уровне»

06 Марта 2023 • 14:46 Комментировать
Сочи
...
Оренбург
10.03 19:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался об уровне команд после возобновления сезона РПЛ.

Напомним, в минувшие выходные состоялся 18-й тур чемпионата России. Команды вышли на поле в матчах этого турнира впервые с ноября прошлого года.

По мнению эксперта, сейчас преимущество имеют коллективы, которые лучше готовы функционально и более мотивированы.

«Пока ещё идёт весенний футбол, и мало наигранных комбинаций, много технического брака, много борьбы. Хорошая готовность есть у некоторых клубов после сборов. А так, качество игры пока на низком уровне», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Гладилин
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