Воробьёв – о Капленко: «Два раза за карьеру ударил по воротам и сейчас забил гол месяца»

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о своём одноклубнике Кирилле Капленко, открывшим счёт в матче с «Сочи» (4:0).

«Его либо испугали, либо ослепили прожектора. Человек, который два раза за карьеру ударил по воротам и сейчас забил гол месяца, удивил [смеётся]», - приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что 23-летний белорусский полузащитник совершенно не наносит ударов по воротам. Вот и сегодня, по словам капитана команды, Капленко «испугался и пробил» после того, как вся команда кричала ему «бей!».

Благодаря сегодняшней победе и, в том числе, голу Кирилла Капленко, «Оренбург» обогнал «Сочи» в турнирной таблице РПЛ.