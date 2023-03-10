Бердыев назвал причины разгрома в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Оренбургом» (0:4).

- Понятно, что крупное поражение, и команда не выполнила все ваши требования, но такой крупный счет дает пищу для размышлений. Каких?

- Да, безусловно, нужно быть более требовательным к самим себе, к игре в обороне и атаке. Сегодня у нас не было того, что было с ЦСКА. Если в первом тайме было преимущество и моменты, которые мы не реализовали, то есть, достаточно моментов было для взятия ворот, то во втором тайме потеряли концентрацию в первые 15 минут и, к сожалению, пропустили. Но есть над чем работать.

- Вопрос по первому тайму, в котором как вы сами сказали, у «Сочи» игра получалась. Что все-таки не вышло в первую очередь, почему такой поворот случился?

- Я думаю, что быстрый второй гол и желание команды отыграться, авантюрная игра в оборону позволили «Оренбургу» контратаковать, что он хорошо умеет делать.