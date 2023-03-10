В Сочи стартовал 19-й тур Премьер-лиги. Первые 45 минут противостояния команды Курбана Бердыева с «Оренбургом» не намекали на итоговый счет 0:4. Но шальной пушечный удар Кирилла Капленко и быстрый гол во втором тайме подарили гостям надежду на победу, и в итоге она получилась разгромной. Мячи получились на любой вкус. Все главные моменты игры представлены ниже.
Как «Оренбург» громил «Сочи» - видео видео
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