Мелкадзе назвал отличительную черту тренера Бердыева

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе подвёл итоги сегодняшней домашней встречи против ЦСКА, в которой южане одержали уверенную победу – 2:0. И охарактеризовал главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Можно ли в 70 лет его назвать прогрессивным тренером? Полагаю, нет, однако каждый тренер имеет свой подход к работе. Бердыев много внимания уделяет мелочам на тренировкам. Это то, что точно отличает его от других», - цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».

Напомним, что дубль в этой игре оформил конкурент Мелкадзе в составе сочинцев – форвард Лука Джорджевич.

«Конечно, я рад за него. У нас не принято говорить за спиной. Он так же будет рад за меня, если я забью», - сказал Мелкадзе, добавив, что и он, и его товарищ по команде сильно прибавили после зимних сборов.