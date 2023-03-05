Джорджевич – о победе над ЦСКА: «Мы просто провели хорошие сборы»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, благодаря чему его команде удалось сегодня вечером уверенно обыграть столичный ЦСКА (2:0).

«Нет никакого секрета победы, просто мы провели хорошие сборы и хорошо подготовились к возобновлению сезона. Сегодня мне удалось выйти и забить первым касанием. Не торопился, ждал своего момента, хорошо работал, и вот получилось», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Форвард добавил, что на результат повлиял и приход в клуб нового тренера – Курбана Бердыева. При этом известном специалисте сочинцы сегодня сыграли лишь первый матч в истории.

Черногорский нападающий, напомним, оформил во втором тайме минувшей игры дубль, выйдя на замену на 71-й минуте. А после был признан лучшим игроком встречи.