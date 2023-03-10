Сочи - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Новый тур РПЛ откроется матчем между «Сочи» и «Оренбургом». Южане показали себя типичной бердыевской командой, и обыграть их будет сложно даже лидерам, не говоря о сегодняшнем противнике, который чертовски хорош дома, но не впечатляет в гостях. Прогнозируется победа сочинцев. А как сложится игра, проверим в 19:00 на «Матч Премьер». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.