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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сочи - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн

10 Марта 2023 • 02:02 Комментировать
Сочи
...
Оренбург
1 1.77 X 3.95 2 4.30
Через 16 ч. 16 мин.

Новый тур РПЛ откроется матчем между «Сочи» и «Оренбургом». Южане показали себя типичной бердыевской командой, и обыграть их будет сложно даже лидерам, не говоря о сегодняшнем противнике, который чертовски хорош дома, но не впечатляет в гостях. Прогнозируется победа сочинцев. А как сложится игра, проверим в 19:00 на «Матч Премьер». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Оренбург Сочи
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СОЧИ ОРЕНБУРГ
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 19:00
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1.87 3.95 4.00
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