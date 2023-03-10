Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Сочи» и «Оренбург» объявили составы на первый матч 19-го тура РПЛ

10 Марта 2023 • 18:20 Комментировать
Сочи
0:1
Оренбург
1 2.95 X 3.25 2 2.50
перерыв

Программу 19-го тура Российской премьер-лиги в пятницу вечером будут открывать «Сочи» и «Оренбург».

Наставник сочинцев Курбан Бердыев включил в стартовый состав таких игроков: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.

Рулевой оренбургской команды Марцел Личка, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут таким футболистам: Сысуев, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалёв, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

Матч «Сочи» - «Оренбург» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На текущий момент «Сочи» занимает 7-е место в таблице (28 очков), а «Оренбург» - 9-е (25 очков).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
0
1
1.87 3.95 4.00
Видео
11.03.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
3.45 3.50 2.15
Видео
11.03.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
1.41 5.00 7.60
Видео
11.03.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.12 3.70 3.35
Видео
11.03.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
2.75 3.60 2.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
19:57 · Россия. Премьер-лига
Дасаев прокомментировал попадание Акинфеева в список лучших вратарей мира
19:52 · Россия. Премьер-лига
​Инвестор «Химок» ответил на вопрос о возможной отставке Гогниева
19:51 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» повёл в матче с «Сочи»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» должен продолжать показывать зрелищный футбол
19:36 · Россия. Премьер-лига
Алберто назвал самые яркие события в его жизни
19:30 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк прокомментировал 47-е место Акинфеева в списке лучших вратарей мира
19:25 · Россия. Премьер-лига
Карадениз: «Рубин» обязан играть в РПЛ»
19:22 · Россия. Премьер-лига
​Появилось видео допроса фаната, бросившего на поле банан в матче «Зенита» 1 видео
19:13 · Россия. Премьер-лига
Кечинов надеется, что Промес забьёт сотый гол за «Спартак» в матче с «Факелом»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Самое главное для Дзюбы — забивать, а для «Локомотива» — побеждать»
18:58 · Кубок России
​Полиция задержала человека, бросившего банан на поле в матче «Волга» - «Зенит»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Если ты будешь бояться, не надо вообще выходить играть»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Бердыев объяснил отсутствие Джорджевича в стартовом составе
18:49 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев – о хет-трике Дзюбы в матче с «Ростовом»: «Никто не ожидал, что Артём Дзюба так ворвётся в РПЛ»
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Стартовал женский чемпионат России, «Зенит» крупно победил
Все новости
Рекомендуем