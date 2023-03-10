​«Сочи» и «Оренбург» объявили составы на первый матч 19-го тура РПЛ

Программу 19-го тура Российской премьер-лиги в пятницу вечером будут открывать «Сочи» и «Оренбург».

Наставник сочинцев Курбан Бердыев включил в стартовый состав таких игроков: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.

Рулевой оренбургской команды Марцел Личка, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут таким футболистам: Сысуев, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалёв, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

Матч «Сочи» - «Оренбург» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На текущий момент «Сочи» занимает 7-е место в таблице (28 очков), а «Оренбург» - 9-е (25 очков).