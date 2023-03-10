Рианчо считает, что «Сочи» при Бердыеве «выйдет на вершину чемпионата России»

Бывший тренер по физической подготовке «Рубина» Рауль Рианчо высказался о сегодняшнем поражении «Сочи», новой команды бывшего главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева.

«Думаю, «Сочи», дав Курбану поработать и набравшись терпения, выйдет на вершину чемпионата России. Терпение!» - приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

Южный коллектив на домашнем стадионе уступил «Оренбургу» с разгромным счётом 0:4. В то же время менее, чем неделю назад, сочинцы на том же стадионе уверенно обыграли столичный ЦСКА (2:0).

В настоящий момент «Сочи» находится на восьмом месте Российской премьер-лиги.