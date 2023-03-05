Рахимов: «ЦСКА не был фаворитом матча с «Сочи»

Знаменитый тренер Рашид Рахимов поделился своим мнением об уверенной победе «Сочи» над ЦСКА в рамках РПЛ – 2:0.

«У ЦСКА было много проблем, из‑за этого они не могли быть фаворитами в выездном матче с «Сочи». Также они не обладали большой информацией о своём сопернике, ведь это был первый официальный матч Курбана Бердыева у руля сочинского клуба». – цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Специалист добавил, что при новом тренере у сочинцев очевидно улучшение командной дисциплины, самоотдачи, а также игры в обороне.

В следующем матче «Сочи» примет дома «Оренбург» и попытается набрать ещё три очка в копилку.