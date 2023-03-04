«Оренбург» набрал всего три очка в девяти выездных матчах РПЛ

Удивительный контраст демонстрирует «Оренбург» в домашних и выездных матчах текущего сезона РПЛ. Так, команда Марцела Лички сыграла 18 матчей, девять из которых были домашними и девять выездными. В итоге дома оренбуржцам удалось набрать 22 очка, одержав семь побед из девяти возможных. А в гостях они смогли одержать лишь одну победу, а остальные восемь матчей проиграли. Вот, что значит выражение: «дома и стены помогают».

Напомним, сегодня южноуральцы отправились в гости к «Ахмату» в Грозный в первом весеннем матче в РПЛ и проиграли – 1:2. До завтрашних матчей «Оренбург» остался на седьмом месте турнирной таблицы с 25 баллами. Грозненцы сравнялись по очкам с московскими ЦСКА и «Динамо» - у трёх команд по 29 баллов.