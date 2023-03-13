Игорь Федотов раскритиковал судью Чебана

Знаменитый российский футбольный рефери Игорь Федотов раскритиковал работу молодого арбитра Сергея Чебана. В прошлую пятницу он провёл свой дебютный матч в рамках Премьер-лиги, в котором встречались «Сочи» и «Оренбург». Южноуральцы разгромили хозяев поля – 4:0.

«Чебан ещё не обучен, не воспитан в плане судейства и совсем не понимает, что делает. На поле он часто перепрыгивал через мячи и неверно занимал позицию. Он не готов к РПЛ, потому что с ним не работали», - рассказал Федотов «Чемпионату».

Как добавил эксперт, такое бывает, когда дети чиновников приходят в какую-то сферу.

«Это точно не человек Премьер-лиги, это арбитр Первой лиги. Он не обучен и ничего не знает», - завершил Федотов.

Ранее известный журналист из мира футбола сообщил, что другого молодого арбитра РПЛ отстранили от работы в элитном дивизионе за его ошибки и низкую оценку.