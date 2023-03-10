Башич: «На последних минутах первого тайма нам удалось забить гол, это нам придало немного уверенности»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Оренбург» (0:4) Иван Башич поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм был сложнее, потому что соперник был просто лучше. Было попадание в штангу, были моменты, но на последних минутах первого тайма нам удалось забить гол. Это нам придало немного уверенности, мы забили голы и выиграли.

- Насколько важны такие подарки, которые вы получаете по результатам того или иного матча?

- Самое важное - побеждать. Сегодня я «Игрок матча», в следующий раз кто-то другой. Самое главное - выигрывать.

- 4:0 - счет, который напоминает всем, что «Оренбург» очень много забивает. Но как правило, вы забиваете очень много дома. Что происходит с командой на выездах? Понятно, что сегодня очень важная победа, но что бывает в других ситуациях? Это всего лишь вторая победа.

- Не знаю, в чем заключается эта разница. Когда мы играем дома, нам помогают фанаты, они придают энергии и уверенности, немного другое поле, но сегодня мы победили и показали, что и на таком поле можем выигрывать.

- На российских стадионах очень часто говорят Иван Башич с ударением на И. Ребята из клуба сказали, что ударение на А. Как правильно?

- На самом деле ударение не важно. Самое интересное, что меня как-то назвали Ваня в первый раз, и я был очень удивлен, потому что в моей стране так меня не называли.