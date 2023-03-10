Президент «Оренбурга» высказался о победе над «Сочи»

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», высказался о яркой победе своей команды над «Сочи» в матче 19 тура Российской премьер-лиги.

«Это футбол, что тут ещё можно сказать. Любая победа нравится. Есть нюансы, над которыми команда будет ещё работать, но главное — мы показали результативную игру», — заявил президент клуба в интервью изданию«РБ Спорт». По его словам, команда показала себя сбалансированной в достижении результата, отметив и имеющийся потенциал на фоне различных мнений о будущем команды после ухода Владимира Писарского.

Напомним, что «Оренбург» выиграл у клуба из олимпийской столицы со счётом 4:0, поднявшись на седьмую строчку в таблице чемпионата.