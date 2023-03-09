Обухов рассказал о своём состоянии после травмы

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов ответил на вопрос, сможет ли он принять участие в ближайшем матче своей команды.

«Готовлюсь к игре в общей группе, все нормально. Было микроповреждение. Скорее всего, спазм. Но решили перестраховаться и не рисковать. Готовлюсь к следующему матчу», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, в конце прошлого года 31-летний футболист отбыл дисквалификацию за нарушение допинг-контроля, но перед рестартом сезона получил травму на тренировке и в 2023 году пока не играл.

Предстоящий матч «Оренбург» проведет в гостях против «Сочи», встреча состоится 10 марта, начало игры запланировано на 19:00 по мск.