Агент: «В Португалии все любили Юрана»

Израильский агент Яков Гершензон поделился воспоминаниями об игре бывшего футболиста сборной СССР Сергея Юрана в чемпионате Португалии. Напомним, в период с 1991 по 1995 год нападающий выступал за «Бенфику» и «Порту».

«В Португалии Сергей очень сильно себя проявил. Везде был лидером, забивал. В Португалии его все любили», — приводит слова агента «Чемпионат».

В общей сложности в составе двух португальских грандов Юран провёл 86 игр и забил 23 гола. После завершения игровой карьеры форвард стал тренером. Последним местом работы Юрана были подмосковные «Химки», которые специалист покинул в августе прошлого года.