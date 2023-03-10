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Агент: «В Португалии все любили Юрана»

10 Марта 2023 • 13:19 Комментировать
Сочи
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Через 4 ч. 20 мин.

Израильский агент Яков Гершензон поделился воспоминаниями об игре бывшего футболиста сборной СССР Сергея Юрана в чемпионате Португалии. Напомним, в период с 1991 по 1995 год нападающий выступал за «Бенфику» и «Порту».

«В Португалии Сергей очень сильно себя проявил. Везде был лидером, забивал. В Португалии его все любили», — приводит слова агента «Чемпионат».

В общей сложности в составе двух португальских грандов Юран провёл 86 игр и забил 23 гола. После завершения игровой карьеры форвард стал тренером. Последним местом работы Юрана были подмосковные «Химки», которые специалист покинул в августе прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Яков Гершензон
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