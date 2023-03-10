Бердыев объяснил отсутствие Джорджевича в стартовом составе

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- После дубля Джорджевича в матче с ЦСКА в предыдущем туре некоторые, наверное, ожидали его увидеть в стартовом составе, но он опять на скамейке запасных. Можно ли сказать, что это такой джокер футбольного клуба «Сочи»?

- Нет, я бы не сказал. Мы исходим из ситуации на сегодняшний день, от уровня тренированности, от уровня готовности. Поэтому здесь ничего необычного нет.

- В первом круге чемпионата страны еще не при вас сочинцам очень большой нанес «Оренбург», обыграв дома вашу теперешнюю команду со счетом 4:1. Просматривали ли тот матч, какие-то уроки из него были извлечены?

- Безусловно, просматривали и обратили внимание на то, как мощно «Оренбург» атаковал в первые 30 минут, забив три мяча и получив удаление. Поэтому да, просматривали. Я думаю, ребята готовы к этой игре.