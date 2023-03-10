Аршавин – об игре с «Сочи»: «Оренбург» вовремя забивал»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал результат встречи «Сочи» и «Оренбурга» (0:4).

«Оренбург» вовремя забивал. Понятно было, что после второго гола «Сочи» нужно было раскрываться», - сказал 41-летний специалист в эфире «Матч Премьер».

По словам Аршавина, преимущество команды гостей заключалось главным образом в открытом пространстве, из которого и приходили голы в ворота сочинцев.

Также эксперт отметил отсутствие осмысленных действий со стороны команды хозяев во второй половине поединка.

После игры «Оренбург» расположился на седьмом месте, «Сочи» - на восьмом.