Бердыев потерпел самое крупное поражение в карьере

Девятнадцатый тур российского чемпионата начался с домашней катастрофы «Сочи» с очень неуверенно выступавшим доселе в гостях «Оренбургом». Команда Курбана Бердыева пропустила четыре безответных мяча.

Как оказалось, это было повторение самого крупного поражения известного специалиста в высшей лиге российского футбола. Ранее он проигрывал с таким же счетом у руля «Рубина» - в 2003, 2006, 2008 и 2019 годах.

В следующем, двадцатом туре российского чемпионата «Сочи» сразится в гостях с «Факелом», это случится восемнадцатого марта. Бердыев возглавил клуб, напомним, минувшей зимой.