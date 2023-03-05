Бердыев одержал первую победу в РПЛ спустя четыре года

Знаменитый тренер Курбан Бердыев сегодня оформил первую победу в РПЛ после четырёхлетнего перерыва. Его «Сочи» уверенно обыграл дома ЦСКА Владимира Федотова – 2:0.

Напомним, что последним клубом РПЛ для Бердыева был казанский «Рубин», из которого он ушёл в 2019 году. После специалист трудился за рубежом – тренировал алматинский «Кайрат» в Казахстане и был тренером иранского клуба «Трактор» из города Тебриз.

Как отмечает статистический портал Opta, московский ЦСКА издавна является неудобным соперником для Бердыева - он никому не проигрывал в РПЛ так же часто, как армейцам - 14 раз.