Агент высказался о будущем Джорджевича в «Сочи»

Игор Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о будущем своего клиента.

«Новое соглашение? Пока не было никаких разговоров по продлению контракта Луки», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 28-летнего черногорца с «Сочи» рассчитан до лета нынешнего года. Ранее Джорджевич также выступал за «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

В текущем сезоне форвард провёл за южан 10 матчей и забил два гола. После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой следующий матч команда Джорджевича проведёт 10 марта против «Оренбурга». Начало — в 19:00 по московскому времени.