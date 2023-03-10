Феноменальная реализация «Оренбурга»: 4 гола за 4 удара в створ и «Сочи» Бердыева разгромлен

«Сочи» и «Оренбург» сыграли в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Матч РПЛ состоялся десятого марта на стадионе «Фишт».

Курбан Бердыев в Сочи начал очень круто – обыграли ЦСКА, который с бывшим тренером «барсов» Федотовым представляет грозную силу. Второй кряду домашний матч предстояло сыграть против «Оренбурга», и по афише эта встреча выглядела менее проблематично, но на деле всё получилось иначе.

Гости поймали какой-то «ген реализации», жёстко удивив «Сочи», но для начала надо было выстоять под натиском хозяев. Бердыев вновь оставил Джорджевича в запасе, более мотивировав Нобоа, Сарвели, Юсупова и Мелкадзе, которые создавали угрозу. Первый момент создал как раз Артур Юсупов, выдавший разрезающую передачу из центра. Заика вылетел на угол вратарской, мощно пробил, вот только по позиции голкипера. Сысуев отразил перед собой, а защитники сыграли на вынос.

Следующий шанс «Сочи» выглядел ещё более голевым. Теперь уже момент пришёл с фланга, где разобрался Макарчук. Передача последовала в центр, где незакрытым остался Нобоа. Кристиан метров с 20 закрутил в угол – попал в штангу, на добивание подоспел Юсупов – пробил мимо. Устал «Оренбург» смотреть на такую реализацию и решил выдать хозяевам мастер-класс.

Контратака «Оренбурга» вроде захлебнулась после неудачного кросса в штрафную, однако вынос Макарчука придал её решающее ускорение. Набежал Капленко и метров с 25 вколотил мяч в «девятку» по восходящей траектории – 1:0. Для следующего гола Кирилл заработал стандарт. Башич навесил, Нобоа слегка мяч подправил, а Перес опередил всех и пробил мимо Джанаева – 0:2.

К 70-й минуте счёт уже стал разгромным. Вера перехватил мяч в центре поля и бросил в прорыв Башича, Иван слегка ускорился, подошёл к штрафной площади и пальнул точно под штангу – 0:3. А ещё через семь минут ситуация стала совсем катастрофической. Три в одного убежали гости, Ковалёв с первого раза не смог переиграть Джанаева, но после добивания Мансильи мяч снова отскочил к Юрию и тому не составило труда отличиться из выгодной позиции – 0:4.

Невероятная реализация «Оренбурга» и такой же проходной двор в обороне «Сочи» подарил нам очень неожиданный результат на старте 19-го тура РПЛ.