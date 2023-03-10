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Личка: «Капленко, который бьёт один раз в год, забил гол»

10 Марта 2023 • 21:25 Комментировать
Сочи
0:4
Оренбург
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (4:0).

- Первый тайм для нас, можно сказать, такой неудачный, потому что, честно скажу, соперник был лучше. У него была штанга, можно было еще добивать в пустые ворота, но не забили. Мог сказать, что у нас был только один удар в створ ворот. Капленко, который бьет один раз в год, забил гол. Это счастье, потому что в первом тайме «Сочи» был лучше нас, признаю честно.

- Что касается второго тайма. Какая на него была установка? Получается, что всё получилось?

- Я только спросил игроков: «А вы играли в футбол, как в детстве на улице? Спокойно, как бы с друзьями. Это праздник и ничего больше. Почему ты не уверен в себе? Почему ты боишься и выбиваешь мяч, который спокойно можешь принять. Какая проблема в том, чтобы принять мяч с игроком на спине. Ты должен верить в себя, как когда в детстве играл в футбол на улице. Ты тоже там играл в футбол, а не бил мячи куда попало».

Второй гол в начале второго тайма нам немного помог, и у нас уже лучше получалась игра, но не буду скрывать, что я очень рад выиграть 4:0 здесь в Сочи. На выезде это для нас суперрезультат.

- Очень хороший игрок у вас есть, который показывал очень качественную игру, Марин. Сейчас он не всегда получает место в старте. С чем это связано?

- Джимми Марин? Его игрой с «Ахматом» я был недоволен, но он получил в первом тайме того матча получил сильный удар по пятке. Он до четверга больше работал индивидуально и восстанавливался. В четверг он работал с командой и провел всю тренировку, но остается боль, поэтому он не попал в стартовый состав.

- Сегодняшняя победа что для вас и команды значит? Понятно, что это крупная победа, но все же это первый выездной успех за долгое время.

- Да, но я бы хотел сказать и скажу ребятам в раздевалке, что можно радоваться завтра и послезавтра, а в понедельник они очень быстро забудем эту победу, потому что приезжает «Спартак». Мы там очень легко проиграли 1:4, надо очень быстро вернуться на землю, потому что мы никакие не чемпионы и ничего не доказали. Играли сегодня супер, но в понедельник настрой такой, что надо работать.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка
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