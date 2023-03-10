Аршавин: «К Личке очень трепетное отношение со стороны руководителей «Оренбурга»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Оренбурга» Марцеле Личке.

«Может ли Личка возглавить топ-клуб из России? Мне он импонирует. Нужно отталкиваться от конкретной команды. Это абстрактно. К нему очень трепетное отношение со стороны руководителей «Оренбурга», - заявил 41-летний эксперт в эфире «Матч Премьер».

Сегодня, десятого марта, «Оренбург» на выезде обыграл команду Курбана Бердыева «Сочи» с разгромным счётом 4:0.

Данный результат позволил сегодняшним гостям обогнать сегодняшних хозяев в турнирной таблице национального чемпионата (седьмое и восьмое места соответственно).