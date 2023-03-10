«Сочи» пропустил уже второй гол от «Оренбурга»

В Сочи начался второй тайм матча 19-го тура Премьер-лиги, в котором команда Курбана Бердыева принимает футболистов из «Оренбурга». Первый тайм завершился в пользу гостей, за которых на 45-й минуте отличился Кирилл Капленко, забивший дебютный гол на таком уровне. Только-только возобновилась игра, как подопечные Марцела Лички упрочили свой перевес, голевой удар (также дебютный) в активе Матиаса Переса, который здорово зарядил под перекладину.

В турнирной таблице соперники делят восьмое место, набирая по 28 очков.