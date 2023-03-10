Личка: «Если ты будешь бояться, не надо вообще выходить играть»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Понятно, что каждая команда играет от себя, но вспоминая тот матч в Оренбурге, когда вы победили со счетом 4:1, что изменилось в первую очередь, наверное, в игре соперника?

- Так что поменялось у них? Большой тренер в России Бердыев с большим опытом. Можно сказать, что соперник стал играть по схеме 3-4-3, но у него и больше агрессии и желания владеть мячом. Если мы сегодня этому сможем что-то противопоставить, это покажет игра, но мы знаем, что мы можем играть очень быстро с высокой интенсивностью. Для соперника тогда тоже будет тяжело, но нам нужно переключаться в головах, выходить на поле и играть в футбол, а не бояться, как в первом тайме с «Ахматом». Я им это сказал, игра с «Ростовом», где мы боялись, я еще понимал. Тогда была неуверенность от первых матчей в Премьер-лиге, но с «Ахматом» я не принимаю, потому что там игра с боязнью - это очень плохо. Поэтому сегодня настроены выходить. Футбол - это праздник, выходи играть в футбол, а потом посмотрим, каким будет результат. Если ты будешь бояться, не надо вообще выходить играть.