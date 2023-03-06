В «Оренбурге» рассказали, когда Флорентин вернётся в строй

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, когда полузащитник команды Габриэль Флорентин вернётся в строй.

«Флорентин вернётся к нам через две-три недели. Хотелось бы, чтобы он вернулся как можно скорее. Но сроки пока остаются такими», — приводит слова Андреева Sport24.

Напомним, Флорентин перешёл в «Оренбург» летом прошлого года. В футболке российского клуба аргентинец успел провести 15 матчей, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч команда проведёт 10 марта против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.