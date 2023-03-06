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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» рассказали о согласии латиноамериканских легионеров выступать за сборную России

06 Марта 2023 • 09:38 Комментировать
Сочи
...
Оренбург
10.03 19:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном получении легионерами команды российского гражданства. Напомним, ранее паспорта нашей страны оформили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

«Когда история с бразильцами из «Зенита» только началась, все стали это обсуждать. Естественно, мы закинули удочку в обычной беседе: «Ну что, пойдёте в сборную России?» Они ответили: «Да, давай», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

При этом спортивный директор подчеркнул, что всерьёз обсуждать эту тему пока рано, поскольку иностранцы могли дать согласие на эмоциях. Андреев восхитился психологией латиноамериканцев, отметив, что они всегда сохраняют позитивный настрой.  

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев
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