Аршавин: «При всём уважении с Нобоа не нужно было продлевать контракт»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Сочи» Кристиане Нобоа после разгромного поражения его команды от «Оренбурга» (0:4).

«Я считаю, если ты хочешь двигаться дальше, то при всём уважении с Нобоа не нужно было продлевать контракт», - сказал эксперт в эфире «Матч Премьер».

Кристиан Нобоа начал выступать за южный коллектив пятого августа 2019 года. В данный момент его клуб, имея в своём активе 28 очков, располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая по дополнительным показателям сегодняшнему сопернику.