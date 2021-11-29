Витории не понравилось судейство в матче с «Уфой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после ничьей с «Уфой» (1:1) пожаловался на кадровые проблемы и судейские решения, хотя его команда на 90-й минуте получила право пробить пенальти в неоднозначной ситуации.

- Не было возможности задействовать всех игроков, - приводит слова Витории клубный сайт «Спартака». Тренер посетовал на отсутствие Виктора Мозеса и Михаила Игнатова.

Что касается судейства, Витория считает, что рефери с самого начала матча принимал решения, которые не способствовали быстрому темпу поединка.

Напомним, что «Спартак» на протяжении двух месяцев не может победить в РПЛ и застрял в нижней половине турнирной таблицы.