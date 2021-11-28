Бубнов дал прогноз на матч «Уфа» - «Спартак»

Эксперт Александр Бубнов, поигравший в бытность футболистом за сборную СССР и московский «Спартак», поделился мнением о предстоящем поединке команды Руя Витории в 16-м туре Премьер-лиги. Противостоять столичному коллективу будет «Уфа».

«Прогноз: 1:2. «Спартаку» нужно обыгрывать «Уфу». Отступать некуда – «красно-белые» даже в случае победы не вернутся в верхнюю часть таблицы», - приводит слова аналитика Sportbox.

Поединок состоится в Уфе завтра, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают 12 место в турнирной таблице, а гости располагаются на десятой строчке.