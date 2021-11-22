Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, который только прошедшим летом присоединился к столичному клубу, может уже в зимнее трансферное окно уехать из Москвы.

Подобной информацией поделился Sport24. Примечательно, что в июле «красно-белые» заплатили за голландского футболиста четыре миллиона евро ПСВ. Сейчас его стоимость на рынке оценивается в два с половиной миллиона.

За несколько месяцев, проведенных в российской команде, 26-летнему игроку так и не удалось зарекомендовать себя с лучшей стороны – тренер Руй Витория всего девять раз выпускал его на поле, но Хендрикс до сих пор не сумел отличиться хотя бы одним результативным действием.