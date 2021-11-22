Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 199 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» планирует продать Хендрикса слухи

22 Ноября 2021 • 20:53 Комментировать
Уфа
...
Спартак Москва
29.11 17:00

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, который только прошедшим летом присоединился к столичному клубу, может уже в зимнее трансферное окно уехать из Москвы.

Подобной информацией поделился Sport24. Примечательно, что в июле «красно-белые» заплатили за голландского футболиста четыре миллиона евро ПСВ. Сейчас его стоимость на рынке оценивается в два с половиной миллиона.

За несколько месяцев, проведенных в российской команде, 26-летнему игроку так и не удалось зарекомендовать себя с лучшей стороны – тренер Руй Витория всего девять раз выпускал его на поле, но Хендрикс до сих пор не сумел отличиться хотя бы одним результативным действием.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Йоррит Хендрикс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Ноября
21:20 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что проблемы российского футбола кроются не в лимите на легионеров 1
20:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» планирует продать Хендрикса слухи
19:49 · Россия. Премьер-лига
​На «Матч ТВ» «забанили» комментаторов Казанского и Арустамяна 1 слухи
19:41 · Россия. Премьер-лига
​В шорт-листе «Спартака» был тренер из Уэльса слухи
18:49 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц прокомментировал введение в России Fan ID 2
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц: «Буду присматривать за судейством» 1
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц: «Пересматриваем регламенты, чтобы история с «Тамбовом» не повторилась»
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц высказался об изменении формата РПЛ 1
17:27 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц высказался о лимите на легионеров 1
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Парфёнов готов к переговорам со «Спартаком» 3
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Гисдоль объяснил провалы клубов РПЛ в Европе
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий встал в ворота и сделал сэйв 4 видео
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко прокомментировал потасовку на матче «Краснодар» - «Спартак» (видео) видео
15:34 · Россия. Премьер-лига
​«В Германии об этом мечтают»: Гисдоль рассказал, что ему понравилось в российском футболе 2
14:45 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» надеется на отмену красной карточки Мурило – КДК получил письмо
Все новости
Рекомендуем