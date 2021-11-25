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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов считает, что «Спартаку» нужны новые игроки

25 Ноября 2021 • 16:18 Комментировать
Уфа
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Спартак Москва
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29.11 17:00

Несмотря на то, что в среду «Спартак» довольно неожиданно обыграл «Наполи» в Лиге Европы, многие не спешат прогнозировать «красно-белым» возвращение на прежний уровень и исправление ситуации в чемпионате России.

Например, бывший футболист команды Никита Баженов считает, что для достижения поставленных задач клубу необходимо осуществить несколько трансферов. По его словам, тогда главный тренер Руй Витория сможет добиться успеха.

«Считаю, что с тренером нужно идти одной дорогой. Ему нужны трансферы, которые действительно усилят команду. Видно проблески, видно неплохую работу, но нужны новые игроки», - прокомментировал Баженов ситуацию в интервью для «РБ Спорт».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов
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