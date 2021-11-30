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​Глава совета директоров «Уфы» - о пенальти на Соболеве: «ВАР помогает хорошим актёрам»

30 Ноября 2021 • 15:52 Комментировать (2)
Уфа
1:1
Спартак Москва
окончен

В понедельник вечером «Спартак» добился лишь ничьей в гостях у «Уфы» - 1:1. Сравнять счёт москвичам удалось в компенсированное ко второму тайму время, когда Александр Соболев получил удар по лицу в штрафной площади. ВАР вмешался в эпизод, и арбитр после повтора назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

Голкипер «Уфы» Александр Беленов во вторник сделал публикацию в «Инстаграме», написав, что ему жаль потери очков в игре со «Спартаком». Также игрок высказался по поводу системы ВАР.

«Убедился что ВАР работает против бедных», - написал Беленов.

В комментариях отписался Ростислав Мурзагулов, который в «Уфе» возглавляет совет директоров.

«Зато как он [ВАР] помогает хорошим актёрам, Саша!» - написал Мурзагулов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Беленов Уфа Александр Соболев Ростислав Мурзагулов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Starpom
30 Ноября 2021 в 17:09
Ну это когда в своём глазу бревна не замечают!!!!!
Volond
30 Ноября 2021 в 16:47
Эпизод похож со второй желтой карточкой Рассказова, в чем проблема? такой же удар в лицо!!!
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