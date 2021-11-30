​Глава совета директоров «Уфы» - о пенальти на Соболеве: «ВАР помогает хорошим актёрам»

В понедельник вечером «Спартак» добился лишь ничьей в гостях у «Уфы» - 1:1. Сравнять счёт москвичам удалось в компенсированное ко второму тайму время, когда Александр Соболев получил удар по лицу в штрафной площади. ВАР вмешался в эпизод, и арбитр после повтора назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

Голкипер «Уфы» Александр Беленов во вторник сделал публикацию в «Инстаграме», написав, что ему жаль потери очков в игре со «Спартаком». Также игрок высказался по поводу системы ВАР.

«Убедился что ВАР работает против бедных», - написал Беленов.

В комментариях отписался Ростислав Мурзагулов, который в «Уфе» возглавляет совет директоров.

«Зато как он [ВАР] помогает хорошим актёрам, Саша!» - написал Мурзагулов.