Дмитрий Комбаров: «У «Спартака» будет тяжёлый матч с «Уфой» из-за искусственного поля»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о предстоящем матче московского клуба с «Уфой», а также поделился прогнозами, удастся ли подопечным Руя Витории набрать три очка на выезде.

Эксперт отметил, что свою роль сыграет фактор искусственного поля. По словам Комбарова, это придаст дополнительных проблем гостевой команде.

«Переключаться после матча с «Наполи» не должно быть сложно: футболисты очень серьезно готовились и психологически, и морально. Чемпионат остается чемпионатом. Здесь нужно поправлять свои дела», - подчеркнул экс-игрок «Спартака» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Уточним, что москвичам необходимо побеждать, чтобы возвращаться в верхнюю часть турнирной таблицы российской Премьер-лиги.