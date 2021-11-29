«Спартак» один раз пробил по воротам «Уфы» в первом тайме, в створ – ни разу

По состоянию на данную минуту закончился первый тайм в поединке между «Уфой» и «Спартаком» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Увиденные болельщиками 45 минут уж никак нельзя записать в актив какой-то из команд.

Дело в том, что футболисты ни разу не смогли попасть в створ ворот соперника. Примечательно, что и «Уфа», и «Спартак» лишь по одному разу довели свои атаки до удара. При этом, главный арбитр встречи успел показать игрокам сразу четыре желтых карточки.

Если встреча так и закончится вничью, то «Спартак» от зоны переходных матчей будет отделять только пять очков – столько же, сколько от зоны еврокубков.

Проследить за событиями во второй половине противостояния можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.