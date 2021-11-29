Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничью в матче между «Уфой» и «красно-белыми».

«После первого тайма я подумал, что будет либо ничья, либо кто-то забьёт один гол как-то. Игра была совсем никакой, даже смотреть не хотелось. Матч, конечно, не понравился. Не стоит ведь забывать, что «Спартак» обыграл «Наполи» недавно, а «Наполи» вчера вынес просто «Лацио», который разгромно выиграл у «Локомотива». Все задаются вопросом: какой «Спартак» настоящий? Как ответить на этот вопрос, я не знаю.

Что касается ситуации с Руем Виторией, то это участь тренера. Когда результата нет, то будет критика. А результата сейчас нет. В Лиге Европы вроде бы всё нормально, но там тоже ещё одна игра, может всё быть. Ничего страшного не случится, если придут к выводу, что Руя нужно убирать. Жалко, но что делать. Я считаю, что он пока должен остаться на посту. У нас ещё частенько пишут отступные хорошие, а потом уходят счастливыми и богатыми. Но к Рую это не относится, он попал в такую ситуацию, что за любое место ниже второго его будут критиковать. Пока команда вылезти не может и вряд ли вылезет. В чемпионате будет очень тяжело подняться», - сказал Мостовой.