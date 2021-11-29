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«Все задаются вопросом: какой «Спартак» настоящий» - Александр Мостовой эксклюзив

29 Ноября 2021 • 19:34 Комментировать (2)
Уфа
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничью в матче между «Уфой» и «красно-белыми».

«После первого тайма я подумал, что будет либо ничья, либо кто-то забьёт один гол как-то. Игра была совсем никакой, даже смотреть не хотелось. Матч, конечно, не понравился. Не стоит ведь забывать, что «Спартак» обыграл «Наполи» недавно, а «Наполи» вчера вынес просто «Лацио», который разгромно выиграл у «Локомотива». Все задаются вопросом: какой «Спартак» настоящий? Как ответить на этот вопрос, я не знаю.

Что касается ситуации с Руем Виторией, то это участь тренера. Когда результата нет, то будет критика. А результата сейчас нет. В Лиге Европы вроде бы всё нормально, но там тоже ещё одна игра, может всё быть. Ничего страшного не случится, если придут к выводу, что Руя нужно убирать. Жалко, но что делать. Я считаю, что он пока должен остаться на посту. У нас ещё частенько пишут отступные хорошие, а потом уходят счастливыми и богатыми. Но к Рую это не относится, он попал в такую ситуацию, что за любое место ниже второго его будут критиковать. Пока команда вылезти не может и вряд ли вылезет. В чемпионате будет очень тяжело подняться», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Lokomotiv38
29 Ноября 2021 в 19:51
Пора открывать Базу Спартака в местечке Ипатьево! Будет Спартак Ипатьево
JUMPER
29 Ноября 2021 в 19:50
ай...настаяшчий будит висной...))) сичас каманда толька строитца...тренир смотрит кто здеся лишний..а кто должон астаца...))) нармалный працэс для заклатки фундаминта на фтарую палавину чимпианата...))) руй сделаит правильны вывады..он мужык граматный..усё видит..усё падмичаит
779
29 Ноября 2021 в 19:41
Редкий случай - адекватный комментарий ситуации от Мостового.
Но я, к примеру, вопросом о настоящности не озадачен. Ясно, что Спартак может - последние события подтверждают. Так что просто наблюдаю за любимой командой. И что очень хорошо - она, как всегда, не даёт скучать.)))
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окончен Уфа 1:1 Спартак Москва
окончен Арсенал Тула 3:1 Локомотив Москва
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