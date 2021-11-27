Колосков: «Виторию опять начнут «снимать» с должности, если «Спартак» проиграет «Уфе»

В понедельник, 29-го ноября, «Спартак» отправится на выезд к «Уфе» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими мыслями касательно предстоящего матча.

По словам экс-чиновника, результат противостояния не является столь очевидным. Колосков отметил тенденцию «красно-белых» обыгрывать сильных оппонентов, а потом оступаться в поединках с заведомо более слабыми командами.

Также в интервью для «РБ Спорт» эксперт подчеркнул важность этой игры для главного тренера москвичей: «Что будет, если «Спартак» проиграет? Опять начнут снимать Руя Виторию, больше ничего».

Отметим, что на данный момент столичный клуб располагается в середине турнирной таблицы внутреннего первенства.