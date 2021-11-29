Рассказов потроллил СМИ после удаления

Защитник «Спартака» Николай Рассказов снова стал антигероем матча «красно-белых». В игре с «Уфой» (1:1) в 16-м туре РПЛ футболист появился на поле за 21 минуту до конца встречи и успел до финального свистка получить две желтые карточки за грубую игру.

После окончания поединка Рассказов разместил в сети Интернет сообщение со смайлами: «Матч ТВ», спасибо, вы мои главные фанаты. Жду от «Спорт-Экспресса» материалы. А то ничего еще нет, странно».

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 18 матчей, его не раз критиковали за игру. Эта красная карточка стала для Рассказова первой в сезоне.