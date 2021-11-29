«Спартак» не побеждает в РПЛ два месяца

Стремительное падение «Спартака» в турнирной таблице российской Премьер-лиги продолжается – «красно-белые» снова не смогли набрать три очка, расписав на выезде мировую ничью с «Уфой».

Таким образом, москвичи продлили свою серию без побед во внутреннем первенстве. В последний раз закончить поединок чемпионата России в качестве триумфатора подопечным Руя Витории удавалось еще третьего октября, когда был минимально повержен «Ахмат».

Как следствие, «Спартак» расположился на десятой строчке. От «Нижнего Новгорода», идущего в зоне переходных матчей, отрыв всего пять очков. Свой следующий матч в рамках РПЛ столичный клуб проведет именно с «Ахматом» на ближайших выходных.