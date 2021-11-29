Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 429 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» не побеждает в РПЛ два месяца

29 Ноября 2021 • 19:06 Комментировать (4)
Уфа
1:1
Спартак Москва
окончен

Стремительное падение «Спартака» в турнирной таблице российской Премьер-лиги продолжается – «красно-белые» снова не смогли набрать три очка, расписав на выезде мировую ничью с «Уфой».

Таким образом, москвичи продлили свою серию без побед во внутреннем первенстве. В последний раз закончить поединок чемпионата России в качестве триумфатора подопечным Руя Витории удавалось еще третьего октября, когда был минимально повержен «Ахмат».

Как следствие, «Спартак» расположился на десятой строчке. От «Нижнего Новгорода», идущего в зоне переходных матчей, отрыв всего пять очков. Свой следующий матч в рамках РПЛ столичный клуб проведет именно с «Ахматом» на ближайших выходных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
29 Ноября 2021 в 19:43
ай...а чо вас ни устраиват...))) на рикорт вить замахнулися...))) благоя дело...ышо 14 матчаф впириди
K-007
29 Ноября 2021 в 19:17
От «Нижнего Новгорода», идущего в зоне переходных матчей, отрыв всего пять очков
Сказали А пишите В
- как бы всего 5 очков и до 4-го место.
779
29 Ноября 2021 в 19:13
Тем зрелищнее будем камбэк! На 6-е место.)))
Lokomotiv38
29 Ноября 2021 в 19:09
Они походу решили играть назло болельщикам и в "кайф" Федуну. по сути Спартак мутирует в Шинник
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Уфа 1:1 Спартак Москва
окончен Арсенал Тула 3:1 Локомотив Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Ноября
21:04 · Россия. Премьер-лига
В «Уфе» назвали Соболева великим русским актёром
20:56 · Россия. Премьер-лига
Первые болельщики ЦСКА получили серьёзные наказания 1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Рассказов потроллил СМИ после удаления 1
20:39 · Россия. Премьер-лига
Цорн - новый спортивный директор «Локомотива» 1 официально
20:22 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» со скандалом ушёл от поражения в Уфе - видео видео
19:50 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что Рассказова надо сослать в дубль
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Газизов: «Уфа» заслуживала победы, владение «Спартака» было ни о чём» 3
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Генеральный директор ЦСКА высказался о массовых задержаниях фанатов
19:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не побеждает в РПЛ два месяца 4
18:55 · Россия. Премьер-лига
​Рассказов снова антигерой – теперь у него удаление 8
18:41 · Россия. Премьер-лига
Рыбус: «Чувствовалось, что Рангник влиял на решения тренера» 1
18:33 · Россия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Локомотив» - 3:1 (закончен) 4
18:30 · Россия. Премьер-лига
Оздоев: 90% футболистов в России не смогут так принять мяч, как Дзюба 4
18:01 · Россия. Премьер-лига
​Смолов вернулся в основной состав «Локомотива» 2
17:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» один раз пробил по воротам «Уфы» в первом тайме, в створ – ни разу
Все новости
Рекомендуем